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Феттель рассказал, что был близок к уходу из «Формулы-1»

08:14
Себастьян Феттель. Фото AFP
Себастьян Феттель. Фото AFP
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что раздумывал над уходом из «Формулы-1» по окончании сезона-2020. Ранее стало известно, что с 2021 года немец будет выступать за «Астон Мартин».

— Я был близок к уходу из «Формулы-1», — приводит RaceFans слова Феттеля. — Не знаю, насколько можно измерить эту близость, но я был близок в том плане, что много размышлял и в итоге выбрал то, что лучше для меня. Считаю, что сделал правильный выбор, мне не терпится это доказать.

В последние несколько недель было много разговоров, но они не сыграли большой роли, потому что я уверен в новой команде и в ее силе. В последние годы там не было денег, но в команде проделали выдающуюся работу и показали, чего стоят. В «Астон Мартине» есть потенциал для развития, мне не терпится присоединиться к команде и помочь ей своим опытом. Конечно, никаких прогнозов сейчас давать не стоит, но я надеюсь и верю в команду и людей, которые там работают.

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