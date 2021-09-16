Немецкий гонщик Себастьян Феттель прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин».

«С нетерпением жду возможности погоняться на машинах «Формулы-1» нового поколения. Они выглядят по-другому, а новый регламент должен позволить поднять уровень конкуренции. Это будет интересно и пилотам, и болельщикам. Изменения настолько велики, что всем придется практически начинать с нуля, так что это будет отличной возможностью для «Астон Мартин». Я верю в силу нашей растущей команды», — приводит официальный сайт «Астон Мартин» слова Феттеля.

Сегодня «Астон Мартин» объявил о продлении контрактов с Себастьяном Феттелем и Лэнсом Строллом на сезон-2022.