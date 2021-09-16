Феттель прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин»
Немецкий гонщик Себастьян Феттель прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин».
«С нетерпением жду возможности погоняться на машинах «Формулы-1» нового поколения. Они выглядят по-другому, а новый регламент должен позволить поднять уровень конкуренции. Это будет интересно и пилотам, и болельщикам. Изменения настолько велики, что всем придется практически начинать с нуля, так что это будет отличной возможностью для «Астон Мартин». Я верю в силу нашей растущей команды», — приводит официальный сайт «Астон Мартин» слова Феттеля.
Сегодня «Астон Мартин» объявил о продлении контрактов с Себастьяном Феттелем и Лэнсом Строллом на сезон-2022.
Дополнительная информация:
https://www.astonmartinf1.com/en-GB/news/feature/aston-martin-cognizant-formula-one-tm-team-announces-2022-driver-line-up
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