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Стролл — о контракте с «Астон Мартин»: «У нас есть все возможности для улучшения наших результатов»

16:51
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал продление контракта с командой.

«В следующем сезоне я начну свой шестой год в «Формуле-1». С нетерпением жду продолжения пути с командой и моим напарником в следующем году. Мы не достигли того, что намеревались сделать в этом сезоне, но это только усилило наш голод и стремление к успеху.

Благодаря авторитету и поддержке «Астон Мартин», а также новым спонсорам, которых привлек такой престижный бренд, у нас есть все возможности для улучшения наших результатов в 2022 году", — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Также контракт на сезон-2022 продлил напарник Стролла немецкий гонщик Себастьян Феттель.

Дополнительная информация:

https://www.astonmartinf1.com/en-GB/news/feature/aston-martin-cognizant-formula-one-tm-team-announces-2022-driver-line-up

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Екатерина Савостина все материалы автора

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