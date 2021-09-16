Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал продление контракта с командой.

«В следующем сезоне я начну свой шестой год в «Формуле-1». С нетерпением жду продолжения пути с командой и моим напарником в следующем году. Мы не достигли того, что намеревались сделать в этом сезоне, но это только усилило наш голод и стремление к успеху.

Благодаря авторитету и поддержке «Астон Мартин», а также новым спонсорам, которых привлек такой престижный бренд, у нас есть все возможности для улучшения наших результатов в 2022 году", — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Также контракт на сезон-2022 продлил напарник Стролла немецкий гонщик Себастьян Феттель.