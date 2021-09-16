Стролл — о контракте с «Астон Мартин»: «У нас есть все возможности для улучшения наших результатов»
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал продление контракта с командой.
«В следующем сезоне я начну свой шестой год в «Формуле-1». С нетерпением жду продолжения пути с командой и моим напарником в следующем году. Мы не достигли того, что намеревались сделать в этом сезоне, но это только усилило наш голод и стремление к успеху.
Благодаря авторитету и поддержке «Астон Мартин», а также новым спонсорам, которых привлек такой престижный бренд, у нас есть все возможности для улучшения наших результатов в 2022 году", — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
Также контракт на сезон-2022 продлил напарник Стролла немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Дополнительная информация:
https://www.astonmartinf1.com/en-GB/news/feature/aston-martin-cognizant-formula-one-tm-team-announces-2022-driver-line-up
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю