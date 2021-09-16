Феттель и Стролл продолжат выступать за «Астон Мартин» в следующем году
11:49
Немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл продолжат выступать за «Астон Мартин» в следующем сезоне, информирует пресс-служба команды. С ними заключены контракты.
34-летний Феттель выступает за «Астон Мартин» с нынешнего сезона. Он является четырехкратным чемпионом мира в составе «Ред Булл».
22-летний Стролл дебютировал в «Формуле-1» в 2017 году. За «Астон Мартин» (ранее — «Рейсинг Пойнт») он выступает с 2019 года.
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