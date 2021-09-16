Феттель и Стролл продолжат выступать за «Астон Мартин» в следующем году

Немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл продолжат выступать за «Астон Мартин» в следующем сезоне, информирует пресс-служба команды. С ними заключены контракты.

34-летний Феттель выступает за «Астон Мартин» с нынешнего сезона. Он является четырехкратным чемпионом мира в составе «Ред Булл».

22-летний Стролл дебютировал в «Формуле-1» в 2017 году. За «Астон Мартин» (ранее — «Рейсинг Пойнт») он выступает с 2019 года.