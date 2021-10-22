Феттель получит штраф на стартовой решетке «Гран-при США» из-за замены двигателя
22 октября, 09:15
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сообщил, что на его болиде заменят двигатель перед «Гран-при США».
«Нам предстоит непростой этап. На моей машине заменят двигатель, а это значит, что я получу штраф. Посмотрим, что сможем сделать с учетом стартовой позиции. Несмотря на это, я считаю, что мы можем показать хороший результат в гонке в Остине, но посмотрим, насколько хорошим он получится», — приводит RaceFans слова Феттеля.
«Гран-при США» пройдет с 22 по 24 октября на автодроме в Остине.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/10/21/vettel-to-take-grid-penalty-for-power-unit-parts-change-at-cota/
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