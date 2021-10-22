Феттель получит штраф на стартовой решетке «Гран-при США» из-за замены двигателя

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сообщил, что на его болиде заменят двигатель перед «Гран-при США».

«Нам предстоит непростой этап. На моей машине заменят двигатель, а это значит, что я получу штраф. Посмотрим, что сможем сделать с учетом стартовой позиции. Несмотря на это, я считаю, что мы можем показать хороший результат в гонке в Остине, но посмотрим, насколько хорошим он получится», — приводит RaceFans слова Феттеля.

«Гран-при США» пройдет с 22 по 24 октября на автодроме в Остине.