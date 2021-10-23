Перес стал лучшим во второй тренировке «Гран-при США», Мазепин — последний
В первой свободной практике «Гран-при США» лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Его результат — 1.34,946.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин замкнул таблицу.
Формула-1
«Гран-при США»
Вторая тренировка
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.34,946.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,257.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,364.
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,414.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,511.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,615.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,626.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,878.
9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,973.
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,192.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,212.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,296.
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,430.
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,612.
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,772.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,037.
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,095.
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,308.
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,544.
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,080.
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