В первой свободной практике «Гран-при США» лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Его результат — 1.34,946.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин замкнул таблицу.

Формула-1

«Гран-при США»

Вторая тренировка

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.34,946.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,257.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,364.

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,414.

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,511.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,615.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,626.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,878.

9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,973.

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,192.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,212.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,296.

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,430.

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,612.

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,772.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,037.

17. Мик Шумахер («Хаас») +2,095.

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,308.

19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,544.

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,080.