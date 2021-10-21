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Никита Мазепин хочет поговорить с Хэмилтоном в Остине

21 октября, 20:32
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин сказал, что обсудит с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном опасный инцидент, произошедший между ними на этапе в Стамбуле.

«На данный момент пока не получилось с ним пообщаться, но уверен, что в США мы пересечемся и обязательно поговорим», — цитирует Мазепина Autosport.

На середине дистанции Хэмилтон готовился обгонять гонщика «Хааса» на круг, но россиянин не сразу пропустил его, что чуть не привело к столкновению.

Мазепин уже извинился перед Хэмилтоном, но заявил, что в Остине собирается поговорить с британцем с глазу на глаз.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72963-nikita-mazepin-obyazatelno-pogovoryu-s-hemiltonom-v-ostine

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Евгений Петров все материалы автора
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