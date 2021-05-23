Феттель поделился ожиданиями от гонки на «Гран-при Монако»
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о предстоящей гонке на «Гран-при Монако».
«Перед началом сезона мы хотели большего, чем просто восьмое место. Но все не так, как запланировали. Сейчас мы должны справиться с ситуацией. Сегодняшнее место на старте — хороший знак.
В четверг во время практики чувствовал себя неплохо. Нужно сохранить это ощущение и просто всегда находиться на шаг впереди.
Смогу ли я опередить Хэмилтона? Увидим. Возможно, на старте нам удастся отыграть позиции и «съесть» Льюиса! После этого будет трудно удержать его позади. Это длинная гонка. Она может быть как очень захватывающей, так и очень скучной», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени. Феттель стартует с 8-й позиции.
Дополнительная информация:
https://racingnews365.com/vettel-aiming-to-get-the-better-of-hamilton-off-the-line
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю