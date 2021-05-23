Феттель поделился ожиданиями от гонки на «Гран-при Монако»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о предстоящей гонке на «Гран-при Монако».

«Перед началом сезона мы хотели большего, чем просто восьмое место. Но все не так, как запланировали. Сейчас мы должны справиться с ситуацией. Сегодняшнее место на старте — хороший знак.

В четверг во время практики чувствовал себя неплохо. Нужно сохранить это ощущение и просто всегда находиться на шаг впереди.

Смогу ли я опередить Хэмилтона? Увидим. Возможно, на старте нам удастся отыграть позиции и «съесть» Льюиса! После этого будет трудно удержать его позади. Это длинная гонка. Она может быть как очень захватывающей, так и очень скучной», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени. Феттель стартует с 8-й позиции.