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Феттель поделился ожиданиями от гонки на «Гран-при Монако»

13:17
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о предстоящей гонке на «Гран-при Монако».

«Перед началом сезона мы хотели большего, чем просто восьмое место. Но все не так, как запланировали. Сейчас мы должны справиться с ситуацией. Сегодняшнее место на старте — хороший знак.

В четверг во время практики чувствовал себя неплохо. Нужно сохранить это ощущение и просто всегда находиться на шаг впереди.

Смогу ли я опередить Хэмилтона? Увидим. Возможно, на старте нам удастся отыграть позиции и «съесть» Льюиса! После этого будет трудно удержать его позади. Это длинная гонка. Она может быть как очень захватывающей, так и очень скучной», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени. Феттель стартует с 8-й позиции.

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/vettel-aiming-to-get-the-better-of-hamilton-off-the-line

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