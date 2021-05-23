Хэмилтон остался недоволен работой инженеров после квалификации «Гран-при Монако»
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выразил недовольство работой команды после квалификации «Гран-при Монако».
«У нас должен состояться серьезный разговор с инженерами, может, перед гонкой, а может и после этапа. Есть кое-какие вещи, которые должны были быть сделаны, но их никто не сделал. Что ж, мы извлечем из этого урок и будем сильнее. Что именно должна сделать команда? Не могу сказать, но я расстроен. Не могу много говорить об этом и не хочу критиковать команду, но я все выскажу за закрытыми дверями. Нам нужно работать более упорно», — приводит Autosport слова Хэмилтона.
Хэмилтон занял 7-е место по итогам квалификации «Гран-при Монако». Гонка состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-to-have-tough-discussions-with-mercedes-after-monaco-gp-qualifying/6513572/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю