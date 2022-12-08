Ферстаппен заявил, что не является поклонником спринтерских гонок

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу спринтерских гонок в «Формуле-1».

«Честно говоря, я просто не большой поклонник этого. Мне кажется, что мы толком не участвуем в гонках, потому что за спринт ты получаешь немного очков. Ты также знаешь, что не можешь рисковать, потому что есть главная гонка — и именно там разыгрываются основные очки. С этими машинами, возможно, гонки немного лучше, но в целом вы не видите большого количества обгонов, если только кто-то не находится вне позиции. Так что для меня это не очень весело», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

В сезоне-2023 в «Формуле-1» состоится шесть спринтерских гонок. Они пройдут в Азербайджане, Австрии, Бельгии, Катаре, США и Бразилии.