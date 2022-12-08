Мик Шумахер: «Согласен, что молодым гонщикам нужно три года для адаптации в «Формуле-1»

Немецкий гонщик Мик Шумахер рассказал, что думает об уходе из «Формулы-1».

«В какой-то мере я разочарован, так как считаю, что в этом году выступал хорошо. Команда пошла по другому пути, и мне нужно это принять и сосредоточиться на будущем. Случались взлеты и падения, но тренд всегда был положительным. Думаю, это имеет значение.

В конце концов, это всего лишь мой второй сезон в «Формуле-1?. Первый фактически нельзя считать за сезон, поскольку большую часть времени мы ехали в хвосте. Многие говорят, что молодому пилоту нужно как минимум три года, чтобы освоиться. Я согласен», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.

23-лений немец выступал за «Хаас» в 2021 и 2022 годах. В сезоне-2022 Шумахер занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.