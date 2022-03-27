Экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал решение провести «Гран-при Саудовской Аравии» независимо от политической ситуации в Джидде.

«Понятно, что «Формула-1» имеет большое влияние, связи. Думаю, что они каждый день общаются с правительством и органами Саудовской Аравии, чтобы выяснять ситуацию. Если бы они увидели что-то, что может угрожать жизни людей и гонщиков, конечно, они прекратили бы этот старт», — сказал Петров «СЭ».

Петров также прокомментировал аварию пилота «Хаас» Мика Шумахера, из-за которой он не примет участие в гонке.

«Трасса сама по себе быстрая и скоростная. Это не было такой неожиданностью. Рано или поздно там все равно произошла эта авария не именно в этом повороте, а вообще в принципе. Скорости очень большие, любое скольжение машины или ошибка приводит к таким серьезным последствиям. В Монако и Сингапуре то же самое. Просто скорости в Саудовской Аравии гораздо выше, чем где-либо еще.

Самое главное, что при скорости 250 километров в час машина врезается, а пилот остается невредимым. Это говорит о безопасности трассы и об усовершенствовании болида. Мик, конечно, получил удар, шок, наверно, головой ударился, потому что авария была очень жесткой. Но самое главное, что пилот вышел на связь и не пострадал", — добавил Петров.

Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск).