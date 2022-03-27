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«Главное, что Шумахер остался невредимым, врезавшись на скорости 250 км». Петров — о «Гран-при Саудовской Аравии»

Петров высказался об аварии Мика Шумахера на «Гран-при Саудовской Аравии»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал решение провести «Гран-при Саудовской Аравии» независимо от политической ситуации в Джидде.

«Понятно, что «Формула-1» имеет большое влияние, связи. Думаю, что они каждый день общаются с правительством и органами Саудовской Аравии, чтобы выяснять ситуацию. Если бы они увидели что-то, что может угрожать жизни людей и гонщиков, конечно, они прекратили бы этот старт», — сказал Петров «СЭ».

Петров также прокомментировал аварию пилота «Хаас» Мика Шумахера, из-за которой он не примет участие в гонке.

Пилот &laquo;Хаас&raquo; Мик Шумахер попал в&nbsp;аварию во&nbsp;время &laquo;Гран-при Саудовской Аравии&raquo;. «Его машину разорвало на куски». Сын Шумахера пропустит гонку в Джидде после страшной аварии

«Трасса сама по себе быстрая и скоростная. Это не было такой неожиданностью. Рано или поздно там все равно произошла эта авария не именно в этом повороте, а вообще в принципе. Скорости очень большие, любое скольжение машины или ошибка приводит к таким серьезным последствиям. В Монако и Сингапуре то же самое. Просто скорости в Саудовской Аравии гораздо выше, чем где-либо еще.

Самое главное, что при скорости 250 километров в час машина врезается, а пилот остается невредимым. Это говорит о безопасности трассы и об усовершенствовании болида. Мик, конечно, получил удар, шок, наверно, головой ударился, потому что авария была очень жесткой. Но самое главное, что пилот вышел на связь и не пострадал", — добавил Петров.

Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск).

Формула-1
Хаас
Виталий Петров (Формула-1)
Мик Шумахер
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