Победителем квалификации «Гран-при Абу-Даби» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

VERSTAPPEN TAKES POLE!



It's his tenth of the year, and it means he has the best seat in the house for the final race!



Hamilton will line up alongside his title rival, with Norris in third#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/XkdfD9VAiB — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

Гонка состоится завтра, 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.