Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби», Мазепин — 20-й

17:03
Теги:

Победителем квалификации «Гран-при Абу-Даби» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

Гонка состоится завтра, 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
4