Ферстаппен доволен результатами квалификации «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Абу-Даби».

«Такого результата мы, конечно, и стремились добиться. Но учитывая форму наших соперников в последних гонках, сделать это было непросто. Сейчас просто жду завтрашнюю гонку. Она будет важнее всего.

Болид хорошо работал на шинах обоих типов. Вечером температура падает, становится прохладнее. В таких условиях шинам «софт» будет проще — но посмотрим, что будет завтра. Очень важно хорошо стартовать, а затем постараемся как можно лучше проехать всю гонку. Посмотрим, чем все это закончится», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Гонщик «Макларена» Ландо Норрис будет стартовать с третьей позиции.

Гонка состоится 12 декабря в 16:00 по московскому времени.