Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании», Перес — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Испании».

Вторым финишировал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку Джордж Расселл из «Мерседеса».

Долгое время в гонке лидировал Шарль Леклер из «Феррари». Но на 28 круге его болид потерял мощность, и он был вынужден сойти с трассы.

Гуаньюй Чжоу также досрочно завершил гонку из-за технических проблем.

Испания

Чемпионат мира

6-й этап

«Гран-при Испании»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:37.20,475

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 13,072

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,927

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 45,208

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 54,534

6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 59,976

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 75,397

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 83,235

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 Круг

10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 Круг

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 Круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 Круг

13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 Круг

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 Круг

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 Круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 Круга

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2 Круга

18. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 2 Круга

Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Шарль Леклер (Монако, Ferrari)