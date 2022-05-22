Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании», Перес — второй
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Испании».
Вторым финишировал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку Джордж Расселл из «Мерседеса».
Долгое время в гонке лидировал Шарль Леклер из «Феррари». Но на 28 круге его болид потерял мощность, и он был вынужден сойти с трассы.
Гуаньюй Чжоу также досрочно завершил гонку из-за технических проблем.
Испания
Чемпионат мира
6-й этап
«Гран-при Испании»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:37.20,475
2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 13,072
3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,927
4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 45,208
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 54,534
6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 59,976
7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 75,397
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 83,235
9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 Круг
10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 Круг
11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 Круг
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 Круг
13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 Круг
14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 Круг
15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 Круг
16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 Круга
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2 Круга
18. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 2 Круга
Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Шарль Леклер (Монако, Ferrari)