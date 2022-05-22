Перес объяснил неудачу в квалификации «Гран-при Испании»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о результатах квалификации «Гран-при Испании». Он показал пятое время.

«Думаю, нам очень дорого обошелся пропуск первой практики — по причине того, как именно шины работают на этой трассе по ходу текущего уик-энда. Фактически, где ты постоянно как будто находишься на быстром, квалификационном круге.

Так что наверстать упущенное оказалось очень сложно. Я не в полной мере комфортно чувствовал себя за рулем болида, не лучшим образом работал с шинами. Машина слишком часто оказывалась на грани и в итоге у нас ничего не получилось.

В любом случае, стартовать я буду лишь пятым, так что впереди длинная гонка. С шинами будут происходить самые разные вещи», — приводит слова Переса Racefans.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.