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Сегодня, 17:40

Пиастри выиграл квалификацию к спринту «Гран-при Катара», Норрис — второй, Ферстаппен — третий

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации к спринту «Гран-при Катара». Австралиец показал время 1 минута 24,454 секунды.

Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис (+0,082). Третий результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,192).

Спринт-квалификация. Топ-10:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.24,454

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,082

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,192

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,387

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,701

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,793

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,866

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,928

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени

10. Эстебан Окон («Альпин») — нет времени

Спринт начнется в 20.30 по московскому времени. Восемь лучших гонщиков по итогам спринта получат очки в зачете пилотов. Победителю будет начислено восемь баллов, пилоту, занявшему восьмое место, — один.

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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