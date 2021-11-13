Ферстаппен: «Считаю неправильным, что с новым двигателем можно начать спринт впереди и набирать очки»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о недочетах в правилах спринт-квалификаций.

«Я думаю, что нынешнее правило, согласно которому после первой тренировки в пятницу необходимо ездить с теми же настройками в дальнейшем, слишком рискованно, — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на De Telegraaf. — Мне кажется, что у каждого должна быть возможность внести изменения, если в авто что-то не устраивает. Поул действительно должен достаться самому быстрому гонщику в пятницу. Кроме того, я считаю странным, что с новым двигателем можно начать спринтерскую гонку впереди и набирать очки и только потом отравиться вниз по стартовой решетке. А ведь новый двигатель всегда дает прирост производительности».

Также гонщик заявил, что всегда стремится набирать больше очков.

«Я всегда стараюсь набирать как можно больше очков. Никогда не знаешь, что случится. Кто знает, в конце концов, даже одно очко может иметь решающее значение», — добавил он.

Ранее стало известно, что на «Гран-при Бразилии» Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте гонки, потому что на его болид команда установила новый двигатель внутреннего сгорания.

Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов сезона-2021. На счету гонщика «Ред Булл» 312,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Хэмилтон, набравший 293,5 балла