Гельмут Марко: «Мерседес» утверждает, что Ферстаппен пальцами повредил заднее крыло болида"

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал ситуацию, возникшую после квалификации в Бразилии между Ферстаппеном и Хэмилтоном.

«Невероятно: теперь «Мерседес» утверждает, что Макс повредил заднее крыло Хэмилтона пальцами», — приводит слова Марко F1-Insider.

Как сообщает источник, в паддоке нидерландского пилота начали называть «Супермаксом» и «стальным Максом». Судьи еще не вынесли решение по инциденту.

После квалификации Ферстаппен выбрался из своей машины и потрогал заднее антикрыло, после чего подошел к болиду Хэмилтона и прикоснулся к антикрылу его «Мерседеса». За это он был вызван к стюардам и может быть оштрафован.