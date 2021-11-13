Гельмут Марко: «Мерседес» утверждает, что Ферстаппен пальцами повредил заднее крыло болида"
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал ситуацию, возникшую после квалификации в Бразилии между Ферстаппеном и Хэмилтоном.
«Невероятно: теперь «Мерседес» утверждает, что Макс повредил заднее крыло Хэмилтона пальцами», — приводит слова Марко F1-Insider.
Как сообщает источник, в паддоке нидерландского пилота начали называть «Супермаксом» и «стальным Максом». Судьи еще не вынесли решение по инциденту.
После квалификации Ферстаппен выбрался из своей машины и потрогал заднее антикрыло, после чего подошел к болиду Хэмилтона и прикоснулся к антикрылу его «Мерседеса». За это он был вызван к стюардам и может быть оштрафован.
Пилот «Ред Булла» возглавляет общий зачет пилотов сезона-2021. На счету Ферстаппена 312,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Хэмилтон, набравший 293,5 балла.
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