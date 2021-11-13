Мазепин недоволен своим выступлением в квалификации «Гран-при Бразилии»

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Бразилии».

«К 12 повороту шины в огне, так что все, что ты набираешь или теряешь до прямой в итоге или помогает тебе, или наносит серьезный урон. Я очень старался и в итоге меня едва не развернуло, задние колеса потеряли сцепление. Хорошо, что я отловил машину, но плохо, что я потерял время», — цитирует официальный сайт «Хааса» Мазепина.

Мазепин занял последнее, 20-е место по итогам квалификации. Сегодня, 13 ноября состоится спринт-квалификация, начало — в 22.30 (мск).