Льюис Хэмилтон о квалификации «Гран-при Азербайджана»: «Для нас это колоссальный результат»
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Азербайджана». Он занял второе место.
«Мой круг был хорошим, — сказал британец в интервью после квалификации.. — Для нас это колоссальный результат. Мы продолжаем бороться, продолжаем с инженерами искать возможность отыграть отставание и стать лучше. Мы работали всю ночь. Это великолепный результат для команды.
Помогла ли погода? Не знаю. Сложно пилотировать здесь безошибочно. То, что Валттери (Боттас — Прим. «СЭ») сумел пройти в третий сегмент квалификации, означает, что мы хорошо поработали. У нас есть проблемы с темпом на быстром круге, но в гонке ситуация будет лучше. Мы поборемся».
Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.
Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.
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