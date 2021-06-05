Льюис Хэмилтон о квалификации «Гран-при Азербайджана»: «Для нас это колоссальный результат»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Азербайджана». Он занял второе место.

«Мой круг был хорошим, — сказал британец в интервью после квалификации.. — Для нас это колоссальный результат. Мы продолжаем бороться, продолжаем с инженерами искать возможность отыграть отставание и стать лучше. Мы работали всю ночь. Это великолепный результат для команды.

Помогла ли погода? Не знаю. Сложно пилотировать здесь безошибочно. То, что Валттери (Боттас — Прим. «СЭ») сумел пройти в третий сегмент квалификации, означает, что мы хорошо поработали. У нас есть проблемы с темпом на быстром круге, но в гонке ситуация будет лучше. Мы поборемся».

Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.

Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.