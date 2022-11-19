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Сегодня, 02:13

Ферстаппен рассказал, как ему удалось стать первым во второй тренировки «Гран-при Абу-Даби»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты второй тренировки перед «Гран-при Абу-Даби». Он показал лучшее время.

«Я очень доволен тем, как прошла тренировка, трасса в Абу-Даби подходит нашей машине. Утром Лиам отлично справился, был быстр и стабилен — на это мы и рассчитывали.

Во второй сессии мы попробовали несколько вариантов настроек, на длинных сериях кругов машина работала очень хорошо — я доволен. Ночью мы подумаем, как завтра выступить еще лучше, но в этот уик-энд мы должны быть конкурентоспособны в квалификации и гонке", — цитирует F1 News Ферстаппена.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-164387.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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