Ферстаппен рассказал, как ему удалось стать первым во второй тренировки «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты второй тренировки перед «Гран-при Абу-Даби». Он показал лучшее время.

«Я очень доволен тем, как прошла тренировка, трасса в Абу-Даби подходит нашей машине. Утром Лиам отлично справился, был быстр и стабилен — на это мы и рассчитывали.

Во второй сессии мы попробовали несколько вариантов настроек, на длинных сериях кругов машина работала очень хорошо — я доволен. Ночью мы подумаем, как завтра выступить еще лучше, но в этот уик-энд мы должны быть конкурентоспособны в квалификации и гонке", — цитирует F1 News Ферстаппена.