«Ред Булл» в воскресенье может объявить о подписании контракте с Риккардо

Официальное объявление о переходе Даниэля Риккардо в «Ред Булл» в качестве резервного гонщика могут объявить в воскресенье, 20 ноября, в день гонки на «Гран-при Абу-Даби», сообщает Grandpx.news.

«Да, мы обсуждаем это, но еще ничего не подписано. Возможно, этот вопрос займет несколько дней. Я честен. Ситуация именно такая. Может, Гельмут просто по мне соскучился. Вы обязательно узнаете, когда я подпишу контракт. Возможно, это действительно произойдет скоро», — приводит слова гонщика источник.

Также о возможном подписании 33-летнего пилот заявилял советник австрийской команды Хельмут Марко: «Мы ведем переговоры с Даниэлем, но пока ничего не подписано».

По данным издания, в паддоке «Формулы-1» возникли предположения, что с переходом Риккардо в «Ред Булл» команда из Милтон-Кейнса сможет избавиться от Серхио Переса.

24 августа стало известно, что Риккардо и «Макларен» достигли договоренности о досрочном расторжении контракта по окончании сезона-2022.

После 21-го этапа «Ф-1» Риккардо находится на 12-й строчке в личном зачете пилотов, набрав 35 очков.