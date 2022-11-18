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Сегодня, 22:50

Алонсо: «Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, проведенным с командой»

Алина Савинова
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Испанский пилот Фернандо Алонсо высказался по поводу своего последнего «Гран-при» в составе «Альпин».

«Каждый день для меня проходит будто последний, поэтому я стараюсь наслаждаться каждым моментом, проведенным с командой. Тем не менее, над балансом все еще нужно немного поработать, чтобы у нас была комфортная машина для субботней квалификации», — приводит Mundo Deportivo слова Алонсо.

Сегодня, 18 ноября, испанец занял восьмое место во второй тренировке «Гран-при Абу-Даби».

С 2023 года Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», с которым он подписал контракт летом этого года.

Фернандо Алонсо
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