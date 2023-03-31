Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии»

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии». Его лучший круг — 1 минута 18,79 секунды. Всего он проехал 17 кругов.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 1 минута 19,223 секунды. Замкнул тройку мексиканец Серхио Перес («Ред Булл») — 1 минута 19,293 секунды.

Вторая тренировка «Гран При Австралии» начнется в 8.00 по московскому времени.