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Сегодня, 06:16

Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии». Его лучший круг — 1 минута 18,79 секунды. Всего он проехал 17 кругов.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 1 минута 19,223 секунды. Замкнул тройку мексиканец Серхио Перес («Ред Булл») — 1 минута 19,293 секунды.

Вторая тренировка «Гран При Австралии» начнется в 8.00 по московскому времени.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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