Минарди: «В свои 42 года Алонсо — тот же мальчишка»

Бывший руководитель команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди высказался о двукратном чемпионе серии испанце Фернандо Алонсо.

«Должен сказать, что, когда я разговаривал с Фернандо несколько месяцев назад, я увидел все того же мальчишку. Ему уже 42 года, но в нем по-прежнему есть жизнь и сила духа. Алонсо — великий чемпион. Учитывая его способности и талант, он выиграл слишком мало титулов. Но у настоящих чемпионов всегда есть что-то большее. Сейчас он очень мотивирован. Он сделал правильный для себя выбор, пусть многим он и казался рискованным. Сейчас он в очень конкурентоспособной машине, и он все еще тот же Фернандо Алонсо», — приводит слова Минарди GPFans.

На данный момент 41-летний Алонсо занимает 3-ю строчку в турнирной таблице «Формулы-1», набрав 30 очков на старте сезона.