Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:00

Алонсо показал лучший результат во второй практике «Гран-при Австралии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фернандо Алонсо.
Фото Reuters

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии».

Его лучший круг — 1 минута 18,887 секунды. Всего он проехал 12 кругов.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари» (+0,445, 10 кругов). Замкнул тройку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+0,615, 12 кругов).

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал 13-й результат (+1,436, 15 кругов).

Большую часть тренировки пилоты проехали в дождевых условиях, однако быстрейшие круги были показаны на «сликах».

В ночь на 1 апреля пройдет третья тренировка «Гран-при Австралии» . Начало — в 04.30 мск.

«Гран-при Австралии»

Альберт-парк, Мельбурн

2-я практика

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.18,887 (12 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,445 (10)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615 (12)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,785 (19)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,808 (12)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,838 (12)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,196 (13)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,289 (19)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,307 (17)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,319 (11)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,333 (17)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,425 (20)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,436 (15)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,493 (23)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,583 (21)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,692 (14)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,713 (8)
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,295 (18)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,379 (16)
20. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени (0)

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
1
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке «Гран-при Австралии»

FIA запретила касаться машин во время отбытия штрафа в «Формуле-1»
Новости
RSS RSS
Все новости