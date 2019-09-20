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Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при Сингапура», Квят — девятый

13:15
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первых свободных заездах «Гран-при Сингапура». Он стал лидером с результатом 1.40,259. Второе время — у Себастьяна Феттеля из «Феррари» — он уступил Ферстаппену 0,167 секунды. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» с отставанием в 0,666 секунды от лидера.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время с отставанием 2,046 секунды от Ферстаппена.

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