Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Испании»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о результатах квалификации «Гран-при Испании». Он показал второе время.

«Я не смог совершить последнюю попытку, но первый ряд с учетом всего уик-энда — хороший результат. Хотя, конечно, хотелось бы оказаться на поуле.

В гонке будет жарко, на этой трассе тяжело обгонять, зато наша машина должна лучше беречь покрышки», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Формулы-1».

С поула в гонке будет стартовать Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка «Гран-при Испании» состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.