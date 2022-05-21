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Сегодня, 23:10

Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Испании»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о результатах квалификации «Гран-при Испании». Он показал второе время.

«Я не смог совершить последнюю попытку, но первый ряд с учетом всего уик-энда — хороший результат. Хотя, конечно, хотелось бы оказаться на поуле.

В гонке будет жарко, на этой трассе тяжело обгонять, зато наша машина должна лучше беречь покрышки», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Формулы-1».

С поула в гонке будет стартовать Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка «Гран-при Испании» состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.formula1.com/en/f1-live.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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