Леклер надеется, что «Феррари» сможет побороться за победный дубль в гонке «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Испании». Он завоевал поул.

«Ощущения отличные! Квалификация получилась очень, очень трудной. Особенно в третьем сегменте, где я допустил ошибку и потом у меня оставался всего один круг.

Я очень рад поулу, мне удалось проехать хороший круг, машина работала потрясающим образом. У меня сильная стартовая позиция, но в этот уик-энд у нас были проблемы с износом шин — в сравнении с Максом и «Ред Булл» и если мы не будем хорошо работать с шинами, то потеряем победу.

Надеюсь, мы вместе с Карлосом сможем сделать дубль, для команды это будет отличный результат. Я постараюсь», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.