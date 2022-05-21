Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

21 мая, 23:56

Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Испании»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил результаты квалификации «Гран-при Испании».

«Пока уик-энд складывается тяжело. С учетом жары и ветра условия были далеки от идеальных, но сегодня нам удалось проехать неплохой круг и завтра мы сможем побороться.

Думаю, ключевое значение будет иметь стать, работа с шинами. Посмотрим, сможем ли мы хорошо стартовать, а дальше будет видно. Но у нас неплохая стартовая позиция. Думаю, что возможен любой результат.

Постараемся сделать все возможное, чтобы вырваться вперед на старте и дальше лидировать, но квалификация прошла не идеально, ведь мне не удалось показать хорошее время на уже использованном комплекте. Но все еще возможно», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Сайнс будет стартовать с третьей позиции. Поул завоевал его напарник Шарль Леклер.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Испании»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости