Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил результаты квалификации «Гран-при Испании».

«Пока уик-энд складывается тяжело. С учетом жары и ветра условия были далеки от идеальных, но сегодня нам удалось проехать неплохой круг и завтра мы сможем побороться.

Думаю, ключевое значение будет иметь стать, работа с шинами. Посмотрим, сможем ли мы хорошо стартовать, а дальше будет видно. Но у нас неплохая стартовая позиция. Думаю, что возможен любой результат.

Постараемся сделать все возможное, чтобы вырваться вперед на старте и дальше лидировать, но квалификация прошла не идеально, ведь мне не удалось показать хорошее время на уже использованном комплекте. Но все еще возможно», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Сайнс будет стартовать с третьей позиции. Поул завоевал его напарник Шарль Леклер.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 22 мая в 16:00 по московскому времени.