Ферстаппен отказался сниматься в сериале Netflix о «Формуле-1»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался от съемок в Drive to Survive — документальном сериале о «Формуле-1».

«Понимаю, что им нужно создавать развлекательный контент для повышения популярности «Ф-1» в США, — цитирует Autosport Ферстаппена. — Но лично мне не нравится в этом участвовать».

По словам гонщика, авторы сериала многое выдумывают.

«Например, рассказывают о соперничествах, которых на самом деле нет. Поэтому я решил больше не принимать участия в съемках и не давать им интервью. Честно говоря, я вообще не люблю сериалы. Мне интереснее факты и реальные события», — заявил Ферстаппен.

24-летний голландец лидирует в чемпионате, имея в активе 262,5 очка.