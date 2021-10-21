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Ферстаппен отказался сниматься в сериале Netflix о «Формуле-1»

21 октября, 19:59
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался от съемок в Drive to Survive — документальном сериале о «Формуле-1».

«Понимаю, что им нужно создавать развлекательный контент для повышения популярности «Ф-1» в США, — цитирует Autosport Ферстаппена. — Но лично мне не нравится в этом участвовать».

По словам гонщика, авторы сериала многое выдумывают.

«Например, рассказывают о соперничествах, которых на самом деле нет. Поэтому я решил больше не принимать участия в съемках и не давать им интервью. Честно говоря, я вообще не люблю сериалы. Мне интереснее факты и реальные события», — заявил Ферстаппен.

24-летний голландец лидирует в чемпионате, имея в активе 262,5 очка.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72961-maks-ferstappen-otkazalsya-ot-semok-novogo-sezona-drive-survive

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Евгений Петров все материалы автора
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