Невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут принять участие в «Гран-при Австралии»

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут получить визу Австралии.

«Не думаю, что невакцинированный теннисист, гольфист или гонщик «Формулы-1» даже получит визу, чтобы приехать сюда. Необходимо проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других.

Наша позиция не изменится в ближайшее время. Мы не собираемся поощрять людей отказываться от вакцинации, потому что они считают, что могут подождать несколько месяцев или несколько недель», — приводит слова Эндрюса GrandPX.news.

3 октября появилась информация, что правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает профессиональный спорт.

Гонка «Гран-при Австралии» следующего сезона должна состояться в апреле 2022 года.