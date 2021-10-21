Невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут принять участие в «Гран-при Австралии»
Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут получить визу Австралии.
«Не думаю, что невакцинированный теннисист, гольфист или гонщик «Формулы-1» даже получит визу, чтобы приехать сюда. Необходимо проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других.
Наша позиция не изменится в ближайшее время. Мы не собираемся поощрять людей отказываться от вакцинации, потому что они считают, что могут подождать несколько месяцев или несколько недель», — приводит слова Эндрюса GrandPX.news.
3 октября появилась информация, что правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает профессиональный спорт.
Гонка «Гран-при Австралии» следующего сезона должна состояться в апреле 2022 года.
Дополнительная информация:
https://grandpx.news/no-unvaccinated-f1-drivers-can-race-in-melbourne/
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