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Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

12:24
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не захотел говорить о столкновении с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Великобритании».

«Мне особо нечего сказать обо всем этом шуме, да и, честно говоря, неинтересно в этом участвовать. Я знаю, что произошло в Сильверстоуне, я был за рулем и у меня есть мнение насчет того, как закончилась моя гонка. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы остались первыми в чемпионате.

О всяких формальных вещах может позаботиться команда, а моя работа — сделать все необходимое, чтобы побеждать в гонках», — цитирует Ферстаппена Motorsport.

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Иван Шитик все материалы автора

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