Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не захотел говорить о столкновении с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Великобритании».

«Мне особо нечего сказать обо всем этом шуме, да и, честно говоря, неинтересно в этом участвовать. Я знаю, что произошло в Сильверстоуне, я был за рулем и у меня есть мнение насчет того, как закончилась моя гонка. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы мы остались первыми в чемпионате.

О всяких формальных вещах может позаботиться команда, а моя работа — сделать все необходимое, чтобы побеждать в гонках», — цитирует Ферстаппена Motorsport.