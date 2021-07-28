Расселл исключил возможность перехода в «Ред Булл»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл исключил возможность своего перехода в «Ред Булл».

«В следующем году я точно буду управлять болидом с мотором «Мерседес». Я верен этой команде. Будет ли мой болид серебряного цвета? Кажется, машины «Мерседес» сейчас не серебряного цвета, так что кто знает. «Ред Булл»? Мой переход туда невозможен в 2022 году. Как я уже говорил, я — гонщик «Мерседес», эта команда поддерживает меня на протяжении всей карьеры. Я предан «Мерседесу», хотя приятно слышать об интересе со стороны других команд», — приводит Formula Passion слова Расселла.

Расселл является гонщиком академии «Мерседес». Ранее сообщалось, что британец может занять место Валттери Боттаса в немецкой команде с 2022 года.