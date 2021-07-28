Источник: «Формула-1» и организаторы «Гран-при Катара» подписали контракт на сезон-2021
12:49
«Формула-1» подписала контракт о проведении «Гран-при Катара» в сезоне-2021, сообщает британский журналист Джо Сейвард.
«Гран-при Катара» технически займет в календаре место отмененного «Гран-при Австралии». При этом «Ф-1» и организаторы пока не определились с точной датой проведения гонки.
Наиболее вероятно, что «Гран-при Катара» станет одной из последних гонок сезона и будет проведен в одном блоке с гонками в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Этап будет проходить на автодроме «Лосаил» в Дохе, где проводится этап MotoGP.
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