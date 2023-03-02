Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» в первую очередь представляет угрозу для себя

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, кто представляет наибольшую угрозу для команды в этом сезоне.

«Команды близки к нам, но я в первую очередь думаю о самом себе, потому что мы должны оставаться в курсе событий. Мы не можем позволить себе совершать слишком много ошибок. Я имею в виду, что мы не роботы, все совершают ошибки, но вы стараетесь минимизировать их», — приводит Motorsport слова Ферстаппена.

Ранее нидерландский гонщик заявил, что доволен качеством предсезонных тестов в Бахрейне.

Ферстаппен является двукратным чемпионом «Формулы-1» (в сезонах-2021 и 2022).