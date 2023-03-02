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Петров: «Дело Мазепина должно стать примером, чтобы остальные наши спортсмены тоже могли отстаивать свои интересы»

Алина Савинова
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Российский автогонщик Виталий Петров отреагировал на новость о том, что Европейский суд разрешил гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».

«Мазепин же изначально попал в другую ситуацию. Его вывели из Haas по решению команды. Это скорее частный случай. Конечно, здорово, что с Никиты сняли хотя бы часть ограничений и разрешили вести переговоры. Считаю, его дело должно стать примером, чтобы остальные наши спортсмены тоже могли так отстаивать свои интересы. Люди увидят, что если не в собственных международных федерациях, то в Европейском суде юстиции можно защитить свои права», — цитирует Петрова RT.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в Гран-при Азербайджана. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен «черный список» ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1118248-petrov-mazepin-formula
Никита Мазепин
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