Ферстаппен: «Мы знаем, как сложно обгонять на трассе в Нидерландах»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к «Гран-при Нидерландов».

«Выиграть поул здесь — это просто потрясающе. Невероятные ощущения. Поддержка болельщиков была невероятной, сегодня все прошло здорово, мне понравилось. Машиной было очень приятно управлять на этой трассе по ходу квалификации. Когда топлива в баках становится совсем мало, ощущения просто классные.

У нас наилучшая стартовая позиция. Мы знаем, как сложно обгонять на этой трассе, но я не думаю, что нас ждет простая гонка», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.