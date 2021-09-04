Мазепин не получил наказание за инцидент с Феттелем
19:24
Стюарды рассмотрели инцидент с участием пилотов «Хааса» Никиты Мазепина и Мика Шумахера, а также гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, сообщает The Race.
В квалификации к «Гран-при Нидерландов» быстрый круг Феттеля был испорчен из-за болидов «Хааса».
Судейская бригада всех выслушала, изучила видеозаписи инцидента, а также радиообмен команд с гонщиками и прочую информацию. Стюарды учли все эти обстоятельства и решили, что никого наказывать не стоит, — все с этим согласились.
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