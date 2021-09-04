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Шумахер ответил Мазепину: «Не было никаких причин делать из этого трагедию»

18:26
Мик Шумахер. Фото AFP
Мик Шумахер. Фото AFP
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер ответил на претензии партнера по команды Никиты Мазепина.

Россиянин заявил, что немец специально опередил его на прогревочном круге, чтобы испортить напарнику последнюю попытку в квалификации «Гран-при Нидерландов».

«Не знаю, что именно передавал ему его гоночный инженер, но я спросил, можно ли его обогнать, потому что мои шины становились холодными. Я получил добро от команды и опередил его. Я оторвался, между нами был еще Ландо Норрис. Поэтому не было никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен из-за этого. Считаю, что не сделал ничего неправильного», — приводит слова Шумахера Motorsport Magazine.

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Иван Шитик все материалы автора

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