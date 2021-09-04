Шумахер ответил Мазепину: «Не было никаких причин делать из этого трагедию»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер ответил на претензии партнера по команды Никиты Мазепина.

Россиянин заявил, что немец специально опередил его на прогревочном круге, чтобы испортить напарнику последнюю попытку в квалификации «Гран-при Нидерландов».

«Не знаю, что именно передавал ему его гоночный инженер, но я спросил, можно ли его обогнать, потому что мои шины становились холодными. Я получил добро от команды и опередил его. Я оторвался, между нами был еще Ландо Норрис. Поэтому не было никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен из-за этого. Считаю, что не сделал ничего неправильного», — приводит слова Шумахера Motorsport Magazine.