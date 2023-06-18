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Сегодня, 03:10

Ферстаппен: «Мы внесли некоторые корректировки в машину, и она стала лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал первое место в квалификации «Гран-при Канады».

«Мы внесли некоторые корректировки в машину, и она стала лучше. Условия были непростыми, трасса была очень скользкой, но мы принимали правильные решения и все получилось. Мне нравится пилотировать в дождь, я получил удовольствие. Посмотрим, какая будет погода — если будет сухо, все будет совершенно иначе, но у нас в любом случае хорошая машина», — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации.

Ферстаппен занял первое место в квалификации, вторую строчку занял Нико Хюлькенберг из «Хааса», замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Гран-при Канады» пройдет в Монреале 18 июня и начнется в 21:00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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