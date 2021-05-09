Ферстаппен доволен вторым местом на «Гран-при Испании»
20:35
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал итог «Гран-при Испании».
Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Ферстаппен занял второе место, третьим к финишу пришел еще один гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас.
«Мы выложились на полную, и я думаю, что мы добились максимального результата в гонке. Сегодня это второе место и самый быстрый круг. Как команда мы сделали огромный шаг, но мы еще не достигли желаемого, поэтому продолжим работать», — написал Ферстаппен в Twitter.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Max33Verstappen/status/1391421615490146307
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