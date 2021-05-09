Ферстаппен доволен вторым местом на «Гран-при Испании»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал итог «Гран-при Испании».

Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Ферстаппен занял второе место, третьим к финишу пришел еще один гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас.

«Мы выложились на полную, и я думаю, что мы добились максимального результата в гонке. Сегодня это второе место и самый быстрый круг. Как команда мы сделали огромный шаг, но мы еще не достигли желаемого, поэтому продолжим работать», — написал Ферстаппен в Twitter.