«Феррари» может покинуть «Формулу-1» из-за снижения потолка зарплат

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что ему не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в «Формулы-1». Сейчас изучается вариант с ограничениями в 145 миллионов долларов и последовательным его снижением до 130 милионов.

— Потолок в 145 миллионов долларов уже является новым и требовательным запросом по сравнению с тем, что было установлено в июне прошлого года, -цитирует The Guardian Бинотто. — Этого нельзя достичь без дальнейших значительных жертв, особенно с точки зрения наших человеческих ресурсов. Если бы порог станет еще ниже, нам бы не хотелось искать другие дальнейшие варианты для воплощения нашей гоночной ДНК.