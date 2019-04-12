"Феррари" и "Рено" заменили компоненты двигателя

"Феррари", "Хаас" и "Рено" приняли решение заменить часть компонентов силовой установки перед "Гран-при Китая" после проблем с двигателями в Бахрейне, сообщает F1Today. На машинах Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля была заменена управляющая электроника двигателя, что разрешено делать дважды за сезон без санкций. Их примеру последовал "Хаас", работающий на моторах "Феррари".

А три из четырех машин с двигателями "Рено" получили новый генератор, только Карлос Сайнс из "Макларена" остался на том, который был обновлен в Бахрейне.