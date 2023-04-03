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Сегодня, 16:30

Алонсо — о Хэмилтоне: «Невероятная гонка без ошибок, чего и следовало ожидать от чемпиона»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гонщике «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне после выступления на «Гран-при Австралии».

«С точки зрения темпа мы были очень близки к Льюису, но каждый раз, когда я пытался приблизиться, он набирал скорость. Я пытался оказать давление, но у него была невероятная гонка, вообще без ошибок, чего, наверное, и следовало ожидать от чемпиона. Кажется, за 58 кругов была только одна блокировка на 13-м повороте. Так что да, я пытался оказать давление, но ничего не вышло. У меня третье место», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

На «Гран-при Австралии» Алонсо показал третий результат, а Хэмилтон пришел вторым.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо
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