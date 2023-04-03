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Сегодня, 20:29

Норрис заявил, что нельзя давать рестарт с места ради развлечения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал решение гоночной дирекции провести рестарт с места за два круга до завершения «Гран-при Австралии».

«Это сложно. Иногда вам может просто не повезти. Ненавижу это. Мне кажется, что в таких ситуациях лучше проводить рестарт с хода. Мне вообще не нравятся рестарты с места. В первой четверти гонки я бы ещё это понял. Но во второй половине, особенно за четыре круга до финиша... Это все портит. Вам может просто не повезти после того, как вы проехали 56 кругов идеально. А потом на рестарте кто-то делает глупость в первом повороте и все — ваша гонка закончена, потому что кому-то просто захотелось сделать шоу более захватывающим. Я знаю, что весь наш спорт — это шоу, но мы здесь не для того, чтобы просто развлекать людей. Мы хотим честно бороться друг с другом, и я думаю, что это было несправедливо по отношению ко многим», — приводит слова Норриса RN365.

На 52-м кругу пилот «Хааса» Кевин Магнуссен разбил болид в первом повороте. После этого гонка была остановлена красным флагом. На 56-м кругу, после рестарта с места, из гонки выбыли: Логан Саржент («Вильямс»), Ник де Врис («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин») и Пьер Гасли («Альпин»). Также Карлос Сайнс из «Феррари» развернул Фернандо Алонсо из «Астон Мартина», за что получил 5-секундый штраф. После этого дирекция вывесила еще один красный флаг, но с возвращением пилотов на позиции до рестарта. Последний круг пилоты проехали за машиной безопасности, которая покинула трассу в последнем повороте, а гонщикам было запрещено обгонять.

Формула-1
Ландо Норрис
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