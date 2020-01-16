Фернандо Алонсо: «Шумахер был более дисциплинированным гонщиком, чем Хэмилтон»

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо сравнил действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», и Михаэля Шумахера. Он считает, что британец своим экстравагантным образом жизни исключительно доминирующей машине.

— Льюис может стать семикратным чемпионом мира и сравняться с Михаэлем, — цитирует Алонсо Autosport. — У них разные характеры. Михаэль более дисциплинирован и подготовлен, он был больше вовлечен в работу команду. У Льюиса другой характер и свой образ жизни, который было неправильно вести при наличии обычной машины. Боссы его команды были бы недовольны.

35-летний Льюис Хэмилтон в прошлом году стал чемпионом