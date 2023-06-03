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Сегодня, 12:12

Алонсо: «У Хэмилтона еще будет шанс взять восьмое чемпионство»

Виталий Косик
Корреспондент
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона еще будет в карьере шанс взять восьмое чемпионство.

«Хэмилтон еще будет претендентом на титул. Не знаю, когда представится эта возможность, в следующем сезоне или еще дальше, но у него точно будет еще один шанс взять восьмое чемпионство. «Мерседес» — очень сильная команда, а Льюис, естественно, очень сильный пилот. Он не забывает, как ездить, из сезона в сезон. Болид «Мерседеса» не так легок в управлении, к тому же это еще и не самая быстрая машина, но мы все равно видим, как Льюис постоянно занимает высокие места — четвертое, пятое, четвертое, второе — в Австралии», — приводит слова Алонсо GPFans.

Ранее Хэмилтон высказывался о новой конфигурации трассы «Гран-при Испании», которое пройдет со 2 по 4 июня.

Формула-1
Астон Мартин
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо
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