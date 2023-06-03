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Сегодня, 13:24

Ферстаппен высказался об уходе экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» Маршалла в «Макларен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об уходе экс-главы инженерного отдела команды Роба Маршалла в «Макларен».

«В любом случае он уже больше занимался проектом на 2026 год. Трудно оценить, насколько важной будет эта потеря, потому что все остальные, кто работает над новым поколением машин, все еще с нами. Если он получил действительно крупное предложение, то я, конечно, пойму его выбор. Ему уже за 50, и он будет хорошо зарабатывать в течение нескольких лет, так что я понимаю его», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Маршалл присоединится к «Макларен» 1 января 2024 года и займет должность технического директора по проектированию и дизайну.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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